В Саратовской области уничтожат более 8 тыс. животных из-за АЧС

Площадки для сжигания погибших животных уже определены

САРАТОВ, 22 мая. /ТАСС/. Карантин и режим чрезвычайной ситуации объявлены на территории Хвалынского района Саратовской области из-за очага африканской чумы свиней (АЧС) на свинокомплексе. Будет уничтожено порядка 8 тыс. поголовья, сообщил в своем Telegram-канале глава района Алик Сабрига.

"В Хвалынском свинокомплексе села Акатная Маза - африканская чума свиней - объявлен карантин и ЧС. 8 тыс. поголовья должно быть уничтожено", - сообщил Сабрига. По его словам, животные застрахованы, поэтому предприятие пострадает минимально.

В Сосново-Мазинском муниципальном образовании района с 22 мая введен режим ЧС, а в самом селе объявлен карантин. Глава района добавил, что площадки для сжигания погибших животных уже определены.

"Будет проводиться комплекс мер по дезинфекции, установленный правилами ветеринарного надзора.

На данный момент запрещено посещение зараженной зоны. Территория свинокомплекса закрыта. Самая главная задача сейчас - не допустить распространение болезни", - написал глава района.

АЧС впервые зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.