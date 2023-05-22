22 мая, 15:39
Лесные пожары в России

В Тюменской области ввели запрет на посещение природных водоемов после 20:00

Для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, сделано исключение

ТЮМЕНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел на территории региона запрет на посещение природных водоемов после 20:00. Об этом в понедельник сообщил информационный центр правительства региона.

"В Тюменской области введен запрет на посещение природных водоемов после 20:00. Изменения в постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" внес губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, сделано исключение.

Режим ЧС в Тюменской области ввели 7 мая. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская областьМоор, Александр Викторович
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