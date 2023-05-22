22 мая, 18:40

Движение в Шмитовском проезде в Москве затруднено из-за ДТП

В результате автоаварии пострадал один человек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Шмитовском проезде в Москве затруднено в результате столкновения трех машин, один человек пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"В Шмитовском проезде произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, столкнулись две Toyota и Tesla, перекрыт для движения левый и средний ряд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, в результате автоаварии пострадал один человек. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о столкновении трех транспортных средств и одном пострадавшем. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сказали в главке. 

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