В Петербурге пройдет фестиваль "Шаг навстречу" для детей с ограниченными возможностями

Участники побывают на мастер-классах педагогов консерватории и училища имени Николая Римского-Корсакова, солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, посетят Эрмитаж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. XVI творческий фестиваль "Шаг навстречу" для детей с ограниченными возможностями, где соберутся участники из 36 регионов России, стартует во вторник в Петербурге. Мероприятие откроется в Академическом театре имени Ленсовета спектаклем "Сотворившая чудо" и встречей с артистами.

"Наш фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Более 250 участников из 36 регионов РФ представят свое мастерство в исполнительском и вокальном жанрах, в художественном и декоративно-прикладном направлениях, жестовом пении, хореографии и художественном чтении", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

До 29 мая участники побывают на мастер-классах педагогов консерватории и училища имени Николая Римского-Корсакова, солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, посетят Эрмитаж, Государственный Русский музей, Кронштадтский Морской собор, совершат поездку в Петергоф. Гала-концерт участников фестиваля пройдет 27 мая в киноконцертном зале "Кинолофт".

Фестиваль "Шаг навстречу" проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года при участии мастеров искусств города. Основной целью этого гуманитарного проекта является раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, поиск путей для их более полной социальной адаптации в современном мире.