В НМИЦ эндокринологии заявили о нехватке в России врачей-эндокринологов

Около 1,5 тыс. специалистов необходимо для взрослых, около 600 - для детей, считает директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России Наталья Мокрышева

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Дефицит врачей-эндокринологов для взрослого населения составляет в России около 1,5 тыс. человек, детского - около 600. Об этом ТАСС во вторник сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Согласно порядку оказания помощи по профилю, общий дефицит кадров в первичном звене наблюдается в 55 регионах и составляет чуть более 1 тыс. ставок специалистов. Если принимать во внимание стационарное звено, то дефицит насчитывает около 400 врачей. Таким образом, суммарная нехватка кадров - около 1,5 тыс. специалистов. Для полноценного оказания эндокринологической помощи детскому населению дополнительно требуется около 600 врачей - детских эндокринологов", - сказала она.

По данным Росстата, в стране работают около 6,5 тыс. врачей-эндокринологов, оказывающих амбулаторную и стационарную медицинскую помощь взрослому населению по профилю, добавила Мокрышева. По ее словам, одна из причин дефицита - перераспределение кадров между государственным и частным звеньями медицины в пользу последнего, особенно среди молодых специалистов. Кроме того, в некоторых регионах наблюдается дисбаланс в оплате труда терапевтов и так называемых узких специалистов. Это провоцирует отток врачей из эндокринологической службы, отметила Мокрышева.

По словам Мокрышевой, НМИЦ эндокринологии разработал и организует мероприятия, способствующие улучшению обеспечения кадрами по профилю. Это оптимизация и планирование подготовки новых специалистов через работу с профильными кафедрами ведущих образовательных учреждений России, определение потребности во врачебных кадрах в долгосрочной перспективе в условиях внедрения инновационных медицинских технологий в субъектах РФ, повышение квалификации специалистов с высшим и средним медицинским образованием, оказывающих эндокринологическую помощь, в том числе врачей смежных специальностей - терапевтов, врачей общей практики, хирургов, офтальмологов.

"С этой целью мы запустили информационно-профилактическую программу "Эндонастороженность", повысили квалификацию нескольким тысячам врачей общей практики в первичном звене, развернули сеть региональных школ по сахарному диабету и ожирению", - добавила эксперт.