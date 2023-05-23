Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд по количеству восхождений на Эверест

Спортсмен поднялся на вершину 28 раз

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. Непальский альпинист Ками Рита побил мировой рекорд, принадлежавший ему же, покорив во вторник высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м над уровнем моря) в 28-й раз. Как сообщает непальская газета The Hymalayan Times, Рита успешно завершил подъем в 9:23 утра (06:38 мск).

Свой предыдущий рекорд - 27-е восхождение на Эверест - он установил 17 мая.

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году. Он также является рекордсменом по количеству восхождений на пики высотой более 8 000 м.

По данным издания, также альпинист восемь раз поднимался на Чо-Ойю (8 201 м), трижды на Манаслу (8 163 м), по одному разу на К2 (Чогори, 8 614 м) и Лхоцзе (8 516 м).