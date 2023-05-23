Челябинские заводы снизят объем выбросов до 40% из-за пожаров в соседних регионах

Это поможет уменьшить влияние дыма от пожаров на качество атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе областного министерства экологии

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Челябинские предприятия снизят объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух вплоть до 40%. Это поможет уменьшить влияние дыма от природных пожаров, протекающих в соседних регионах, на качество атмосферного воздуха в Челябинске, следует из материалов, опубликованных во вторник пресс-службой областного министерства экологии.

"Для того чтобы не допустить возможного загрязнения воздуха, <…> в министерстве экологии прошло совещание с участием промышленников. <…> Министр экологии региона Сергей Лихачев обратился к предприятиям с призывом снизить выбросы в атмосферный воздух на 20-40%, а также усилить полив территории предприятий и прилегающих территорий. По итогам совещания было принято решение о снижении выбросов и усилении всех необходимых мероприятий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на Челябинском цинковом заводе в работе находится три печи из пяти (обжиговый цех), деятельность вельц-цеха сокращена на 32% от всей мощности структурного подразделения. Челябинский металлургический комбинат сократил деятельность в доменном, кислородно-конвертерных цехах. Челябинский электрометаллургический комбинат среди прочих мероприятий дополнительно остановил один плавильный агрегат. "Мечел-кокс" сократил деятельность предприятия на 50%, дополнительно осуществляя контроль выбросов на территории жилой застройки, прилегающей к предприятию.

К снижению объема выбросов присоединились и другие предприятия.

По данным министерства, в Челябинске установился слабый ветер северного направления (неблагоприятные метеоусловия). Ощущается влияние пожаров из соседней Свердловской области. В атмосфере были выявлены повышенные концентрации продуктов горения.