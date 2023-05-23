В Дагестане ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 360 тыс. рублей

Поддержку получит 21 человек

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Дагестане, предоставят единовременную выплату в размере 360 тыс. рублей. На эти цели из резервного фонда республики выделят 7,5 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Выплату в размере 360 тыс. рублей получат ветераны ВОВ в Дагестане. Соответствующее распоряжение о выделении на эти цели 7,5 млн рублей из резервного фонда Республики Дагестан подписал 22 мая премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении.

Мера поддержки охватит 21 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих на территории республики.