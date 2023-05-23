"Нефтяная индустрия Сербии" пожертвовала правительству €60 млн на соцпроекты

Вице-премьер, министр финансов страны Синиша Мали отметил, что средства вложат в проекты, "которые принесут пользу всем гражданам Сербии"

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Компания "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), контрольным пакетом акций которой владеет российская "Газпром нефть", пожертвовала правительству Сербии €60 млн на развитие социально значимых проектов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина республики.

"Вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали и генеральный директор НИС Кирилл Тюрденев подписали договор о пожертвовании €60 млн на проекты правительства Сербии в области образования, социальной защиты и защиты здравоохранения", - говорится в сообщении кабмина.

Мали поблагодарил НИС за пожертвование, отметив, что средства будут вложены в проекты, "которые принесут пользу всем гражданам Сербии".

"Мы годами поддерживаем молодые таланты, инвестируя в образование, здравоохранение и социальные учреждения, а также в экологию, спорт и культуру. За нашими плечами многочисленные проекты, которые улучшили жизнь наших сограждан. Сейчас в сотрудничестве с партнерами из правительства [Сербии] мы делаем новый шаг к достижению общей цели - поддержке проектов, важных для граждан Сербии", - цитирует пресс-служба кабмина слова Тюрденева.

В 2008 году было подписано межправительственное соглашение, в соответствии с которым российская "Газпром нефть" приобрела 51% акций НИС (сделка была закрыта в 2009 году, ее сумма - более $400 млн). В 2011 году российская доля акций была увеличена до 56,15%. К 2012 году "Газпром нефть" провела реконструкцию и модернизацию некоторых производств НИС, в том числе нефтеперерабатывающего завода в Панчеве на севере Сербии, вложив в них $500 млн. В октябре 2017 года начался второй этап модернизации.