В Тульской области появилась аллея в честь экологической премии

В строящейся деревне путешественника Федора Конюхова высадили 100 деревьев

ТАСС, 23 мая. Плодовая аллея из 100 деревьев, посвященная премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", высажена в строящейся деревне российского путешественника Федора Конюхова в Заокском районе Тульской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба премии.

"Важно высаживать деревья, заботиться о животных, быть рядом с природой и помогать ей. Премия "Экология - дело каждого" стала настоящим символом добрых экологических инициатив и их поддержки. Эта очень нужная инициатива Росприроднадзора обрела огромный масштаб - 39 стран приняли участие в ней за два года, так держать! Я вхожу в состав жюри премии и буду с большим удовольствием смотреть ваши работы. Участвовать могут с этого года не только дети, но и взрослые, <...> кому тема сохранения окружающей среды очень важна. Сегодня мы не только высадили аллею премии Росприроднадзора, но и выпустили бельчат, дети привезли кормушки. Спасибо, ребятам! Бережное отношение к природе начинается с малого", - заявил Конюхов, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего в этом году по всей России в рамках премии высажено свыше 2 тыс. деревьев. Впервые по итогам второго сезона проекта был составлен рейтинг самых активных образовательных учреждений по числу участников. В результате порядка 200 учреждений получили сертификаты на высадку саженцев, которая прошла у школ в рамках всероссийской акции в апреле - мае. Высадку осуществили все территориальные органы Росприроднадзора совместно с образовательными учреждениями.

Росприроднадзор учредил премию 31 марта 2021 года. Она ежегодно присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За первые два года поступило более 55 тыс. заявок от участников из 39 стран, включая Россию, в которой участниками проекта стали дети из всех 89 регионов.

Победителей и призеров ждут смартфоны, планшеты, умные колонки, путевки в детский лагерь "Орленок" и на Черное море, обучающие курсы и другие призы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.

Деревня Федора Конюхова создается на 70 га в Заокском районе Тульской области. В ней будет жить сам путешественник, его друзья, единомышленники. Планируется, что это будет место проведения конференций, встреч туристических и географических обществ, экскурсий, в том числе из других стран.