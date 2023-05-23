Британская полиция изучает новые сведения о нарушении Джонсоном коронавирусных правил

Представитель бывшего премьер-министра Великобритании заявил, что встречи были проведены в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Полиция Великобритании изучает новые сведения, полученные от секретариата кабинета министров, о том, что бывший премьер-министр Борис Джонсон (2019-2022) неоднократно нарушал коронавирусные ограничения, организуя встречи со своими друзьями в загородной резиденции Чекерс во время пандемии.

"В четверг (18 мая - прим. ТАСС) мы получили сообщение о потенциальных случаях нарушения мер по защите здоровья в период с июня 2020 года по май 2021 года в [поместье] Чекерс, [графство] Бакингемшир. В настоящий момент мы изучаем эту информацию", - заявил представитель полиции, слова которого во вторник приводит газета The Times. В правоохранительных органах Лондона добавили, что также изучают сведения о новых случаях нарушения Джонсоном коронавирусных правил в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10.

В свою очередь представитель бывшего главы правительства заявил, что упомянутые встречи были проведены в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. По его словам, речь идет о "политически мотивированной попытке состряпать что-то из ничего". Тем временем в секретариате кабинета министров отметили, что новые сведения, полученные при подготовке парламентского расследования о действиях британских властей в период пандемии, были переданы полиции "в соответствии с положениями кодекса о гражданской службе".

История с вечеринками

В апреле 2022 года стало известно, что Джонсон получил штрафы от лондонской полиции за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовал в вечеринках в правительственных учреждениях во время первых волн пандемии. Сам Джонсон приводил различные объяснения произошедших событий. Сначала он вообще отрицал, что были допущены какие-либо нарушения, а его канцелярия заявила, что вечеринок не было. Впоследствии политик признал, что вечеринки проводились, он был на них, но уточнил, что не осознавал, что это было нарушением.

Вечеринки на Даунинг-стрит изучались в 2022 году сотрудницей секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что корпоративная культура в резиденции Джонсона не выдерживает критики и должна быть пересмотрена. При этом в документе указывалось, что "высшее руководство, как политическое, так и со стороны госслужбы, должно понести ответственность за эту практику". Джонсон по итогам расследования Грэй взял на себя полную ответственность за вечеринки, но отказался покидать свой пост. Тем не менее скандал привел к снижению популярности тогдашнего премьера среди однопартийцев, недовольство которых в конечном счете привело к его отставке.

Очередное расследование

В настоящее время комитет по привилегиям Палаты общин британского парламента проводит отдельное расследование на предмет возможного введения Джонсоном в заблуждение депутатов при объяснении обстоятельств вечеринок на Даунинг-стрит в разгар пандемии. В его основе лежат именно первоначальные высказывания экс-премьера, сделанные им с парламентской трибуны, о том, что он не осознавал, что вечеринки в резиденции шли вразрез с коронавирусными ограничениями.

Если комитет признает Джонсона виновным в целенаправленном введении депутатов в заблуждение, он столкнется с наказанием - либо в виде необходимости принести письменные извинения, либо в виде удержания его зарплаты как действующего депутата, либо в виде отстранения от работы в парламенте на определенный период. В последнем случае жители избирательного округа Аксбридж и Саут-Райслип на западе Лондона, который представляет Джонсон, смогут потребовать проведения перевыборов в парламент. Для этого будет необходимо, чтобы соответствующую петицию подписали 10% избирателей. Ожидается, что комитет огласит свое решение в июне.