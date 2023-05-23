Врачи из Костромы будут проходить обучение в центре детской онкологии им. Рогачева

Центр готов принять участие в разработке и реализации стратегии развития детского здравоохранения в Костромской области

ТАСС, 23 мая. Врачи из Костромской области будут проходить стажировки и повышать квалификацию в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Центр готов принять участие в разработке и реализации стратегии развития детского здравоохранения в Костромской области, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Костромской области.

В марте этого года в Костромской областной детской больнице открылось отделение онкологии и гематологии, ранее детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями направляли на лечение в областную клиническую больницу или в федеральные центры.

"Мы готовы принимать специалистов для стажировок, первичной подготовки и краткосрочных программ, связанных с повышением квалификации как для врачей, так и для сестер. Не только профильных специалистов, но и специалистов смежных специальностей, без которых эта работа невозможна. Также мы оказываем помощь посредством телемедицинских технологий - как планово, так и экстренно. В том числе, как с маршрутизацией больных к нам, так и с продолжением их лечения здесь под нашим консультативным присмотром", - приводит пресс-служба слова главного врача национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Дмитрия Литвинова.

Во вторник губернатор Костромской области Сергей Ситников и главврач центра им. Рогачева Дмитрий Литвинов в рамках рабочей встречи обсудили формирование онкологической службы в регионе. В отделение онкологии и гематологии по президентскому национальному проекту "Здравоохранение" и областным программам приобрели современное оборудование, в том числе передвижной рентгеновский аппарат, палатные мониторы, инфузоматы, заключен контракт на поставку аппарата УЗИ экспертного класса, в отделении находятся 12 коек круглосуточного пребывания, готовится к открытию еще 6 коек дневного стационара, созданы условия, чтобы дети во время лечения находились вместе с родителями, имели возможность быть изолированными во время химиотерапии. "Необходимо добавить немного усилий для поддержания кадров. <…> Потенциально я вижу это как неплохой кластер, чтобы организовать здесь работу для таких пациентов", - цитирует пресс-служба слова Литвинова.