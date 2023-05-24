"Известия": в России изучают вопрос введения штрафа за нарушение тишины в дневное время

Газета уточняет, что сейчас в РФ нет единого федерального законодательства, регулирующего нормы шума

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева предложила ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан днем. Об этом в среду со ссылкой на документ сообщают "Известия".

Издание сообщает, что в состав комиссии вошли первые заместители глав МВД, Минздрава, Минюста, Минтруда, Минобороны, а также замруководителя ФНС, ФСИН и других ведомств.

"Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время", - говорится в документе, с которым ознакомились "Известия". Вопрос приобрел особую важность во время действия режима повышенной готовности, который вводили из-за угрозы распространения COVID-19. В тот период значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный формат работы. Россияне могли находиться дома круглосуточно, отмечает газета.

"Известия" уточняют, что сейчас в России нет единого федерального законодательства, которое регулирует соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказания за шум отсутствует. Такие нормы определяют только региональные законы. При этом с 58 субъектами заключены соглашения о передаче правоохранителям полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях. В решении правкомиссии отмечается, что соглашения заключены не во всех регионах страны, поэтому процесс привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя усложнен. Эти обстоятельства приводят к обоснованным жалобам граждан, которые заявляют о бездействии правоохранительных органов и власти.

"Известия" направили запросы в ключевые ведомства и попросили прокомментировать это предложение, а также уточнить возможный период времени, за шум в который могут установить новый штраф.