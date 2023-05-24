НАК сообщил, что модераторы запрещенных в России групп "Колумбайна" работают с Украины

Заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Андрей Новиков сообщил об имеющихся свидетельствах целенаправленной работе украинских и западных спецслужб в вовлечение людей в диверсионно-террористическую деятельность

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Модераторы запрещенных в России групп и сообществ "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в РФ), часто работают с территории Украины и западных стран. Об этом в среду на XVII Всероссийском специализированном форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор" сообщил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков.

"Ежегодно в России выявляются сотни участников "колумбайновских" интернет-сообществ, модераторы таких групп нередко работают с территорий Украины и западных стран", - сообщил Новиков.

Также он добавил, что проявляют активность террористические сообщества из числа украинских националистических организаций, отметив, что поступающие материалы в НАК свидетельствуют о целенаправленной работе украинских и западных спецслужб в вовлечение людей, особенно молодежи, в диверсионно-террористическую деятельность. По его данным, две трети от совершенных и предотвращенных преступлений террористической направленности приходится на молодежь.

Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности - Антитеррор" проходит в Красноярске 24-26 мая.