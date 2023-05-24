Минобрнауки не планирует жестко регулировать систему оценивания студентов в новой системе

У вузов есть автономия определенная в использовании тех или иных шкал оценки, отметил глава ведомства Валерий Фальков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ не планирует жестко регламентировать систему оценивания студентов в рамках проекта по изменению уровней высшего образования, но будет анализировать и рекомендовать лучшие практики, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"У вузов есть автономия определенная в использовании тех или иных шкал оценки, так же, как в организации учебного процесса. Где-то две сессии, а где-то 4 сессии. Где-то используют классическую пятибалльную систему, где-то стобалльную, где-то десятибалльную. Я думаю, что мы жестко регламентировать вопросы использования той или иной одной системы не будем, но мы обязательно внимательно посмотрим на лучшие практики и будем рекомендовать эти лучшие практики и в том числе в рамках эксперимента", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

Фальков считает, что Минобрнауки серьезно подумать над тем, как оценивать и студентов, и преподавателей. "Вот тем шести вузам, которые участвуют сегодня в эксперименте, поручено вместе с нами, с министерством, подготовить критерии эффективности образовательной деятельности. И очевидно, что здесь уже назрели преобразования", - добавил министр.

Например, по его словам, нужно оценивать уровень трудоустройства выпускников, а также то, насколько комфортно ощущает себя студент. "И, с точки зрения не только образования, но и, допустим, занятия спортом, участия в творческой деятельности. Да просто с точки зрения присутствия в университете, это материально-технические условия, все это тоже часть образования и воспитания. И, конечно, и это тоже надо оценивать", - сказал он.

Участие вузов в проекте

По словам Фалькова, многие вузы хотят участвовать в проекте новой системы высшего образования.

"<...> Количество вузов, сегодня оно в пилоте определено. Количество вузов, желающих перейти, уже гораздо больше. Поскольку у нас целый ряд есть обращений от существующих университетов ведущих, которые хотели бы тоже попробовать. И ими в первую очередь движет мотив или желание усовершенствовать качество образования высшего", - отметил министр.

О проекте

Ранее 12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске проекта в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры. В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.

Таким образом, как отметил Фальков, пилотный проект будет распространяться и на тех студентов, которые поступают в этом году. Кроме того, он напомнил, что в рамках новой системы на бюджетные места в магистратуру смогут поступить лица, окончившие программы и бакалавриата, и специалитета.

Фальков отметил, что проект рассчитан на три года и ключевыми будут 2023-2024 годы, а в 2026 году он завершится. "В 2026 году он завершается. Я думаю, что массовый переход - это 2025 год. Потому что так устроено все, что первый опыт шести вузов будет в этом году, он будет проанализирован. К 2024 году у нас будет нормативная правовая база. Затем надо спокойно и последовательно провести необходимые изменения и в методических материалах, и принять новые правила приема, сориентировать спокойно абитуриентов. И после этого уже ориентировочно где-то 2025 год - это, скажем так, обязательное для всех", - пояснил глава Минобрнауки.