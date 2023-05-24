ВЦИОМ: более половины россиян и их родственников не имеют кредитных займов

По данным центра, кредитная активность россиян росла в период с 2009 по 2017 год, так как процент тех, у кого в семье были кредиты, увеличился с 26% до 58%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 51% россиян и их родственников не имеют кредитных займов, 46% заявили обратное. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте ВЦИОМ.

Согласно опросу, 51% россиян не имеют кредита в 2023 году, 28% респондентов заявили о наличии одного, 11% - два. Около 3% граждан имеют три кредитных займа, а 4% респондентов более трех.

По данным ВЦИОМ, кредитная активность россиян росла в период с 2009 по 2017 год, так как процент тех, у кого в семье были кредиты, увеличился с 26% до 58%. "За десять лет портрет тех, у кого в семье есть кредиты, несколько изменился. Однако и в 2013 г., и в 2023 г. более активное кредитное поведение отличало граждан 25-44 лет", - говорится в тексте исследования.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.