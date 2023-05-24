Росавиация выдала допуск на прямые перелеты по маршруту Челябинск - Санья

Рейсы будут выполняться два раза в неделю

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало приказ, согласно которому компания Red Wings получает допуск на авиаперевозки по маршруту Челябинск - Санья (КНР), следует из материалов, опубликованных на сайте агентства.

"Выдать допуск к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов <...> на воздушную линию Челябинск - Санья авиакомпании Red Wings два раза в неделю", - сказано в материалах.

В марте губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь обсудили конкретные проекты взаимодействия в сфере экономики, образования, культурного обмена и договорились о расширении сотрудничества. По информации пресс-службы правительства Челябинской области, Текслер высказал предложение по организации прямых перелетов из Челябинска в Китай, учитывая обоюдный интерес к развитию сотрудничества в самых разных сферах.

Комментарием пресс-службы авиакомпании ТАСС пока не располагает.

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В 2022 году полеты выполнялись 17 авиакомпаниями на 38 направлениях, 29 из которых осуществлялись на внутренних воздушных линиях. На международных линиях было обслужено 177 523 пассажира (+23% к 2021 году). На направлениях дальнего зарубежья наиболее популярными были Анталья (80,7 тыс. пассажиров), Стамбул (6,5 тыс. пассажиров), Хургада и Шарм-эш-Шейх (3,6 тыс. пассажиров).