Почти половина опрошенных российских геймеров хотя бы раз "донатила" стримерам

В половине случаев сумма перевода не превышала 300 рублей, отмечается в исследовании группы Qiwi

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Практически каждый второй россиянин, играющий в видеоигры, хотя бы раз переводил деньги стримерам или разработчикам видеоигр. К такому выводу пришли аналитики группы Qiwi по итогам майского опроса ко Всемирному дню видеоигр.

Согласно данным опроса, 45% опрошенных респондентов "донатили" (от англ. глагола to donate - "жертвовать") стримерам, 42% - разработчикам видеоигр. В половине случаев сумма перевода стримеру укладывалась в 300 рублей, отмечается в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС. Организаторы опроса также отмечают, что доля женщин среди тех, кто жертвовал деньги, несколько меньше, чем мужчин.

Что касается трат на сами игры, каждый второй геймер из России тратит на них до 1 тыс. рублей в месяц. Треть (31%) укладывается в 3 тыс., еще 19% тратят от 3 тыс. рублей и больше. При этом опрошенные отмечают, что структура способов оплаты игр значительно изменилась по сравнению с прошлым годом - около 40% игроков жалуются на усложнение этого процесса.

В гейминге наиболее популярный тип покупок - приобретение самой игры, его совершали не менее 43% опрошенных (в зависимости от игрового устройства). Покупки в самих играх совершают не менее пятой части опрошенных, а подписку оформляют до 24% россиян. Наиболее активные пользователи платных игр и других услуг - молодежь от 18 до 24 лет.

В майском исследовании Qiwi приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте до 14 до 60 лет, все респонденты играют в видеоигры, 61% из них играет каждый или практически каждый день.