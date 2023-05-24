В Челябинской области количество экотроп вырастет за два года до 36

В 2023 году в регионе намерены создать 10 экотроп, на эти цели предусмотрено более 20 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. В Челябинской области создадут 20 экологических троп для туризма и прогулок до конца 2024 года, увеличив их общее количество до 36. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном министерстве экологии.

"В Челябинской области создано 16 экологических троп на территориях заказников и памятников природы (общей протяженностью 29 км). В 2023 году запланировано обустройство еще 10 экологических троп общей протяженностью около 10 км и запланировано продолжение работ по созданию инфраструктуры на реке Ай. <…> В 2023 году на эти цели предусмотрено более 20 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В министерстве добавили, что в 2024 году будет создано еще 10 экотроп общей протяженностью около 11 км.

"Экотропы необходимы для регулирования антропогенной нагрузки, поддержания баланса между использованием и сохранением экосистемы. Обустройство экологических троп на особо охраняемых природных территориях регионального значения предполагает создание тропиночной сети с базовой инфраструктурой для экотуризма, что подразумевает информационные стенды, настилы, организацию сбора твердых коммунальных отходов и так далее", - пояснил собеседник агентства.

Челябинская область обладает живописными ландшафтами, озерами, лесами, пещерами, что служит основой для развития туризма и отдыха.

По официальным данным, всего в регионе свыше 200 особо охраняемых территорий, являющихся хранителями национального природного наследия, в том числе 2 заповедника (государственный Ильменский заповедник и историко-археологический музей-заповедник "Аркаим"), 2 национальных парка ("Таганай" и "Зюраткуль"), 150 памятников природы.