Президентская библиотека заключила соглашение о сотрудничестве с библиотеками ДНР и ЛНР

Соглашение предполагает совместную реализацию просветительских проектов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также проведение конференций и выставок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина подписала соглашение о взаимодействии с Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой имени Н. К. Крупской и Луганской республиканской универсальной научной библиотекой имени М. Горького. Об этом сообщила в среду пресс-служба Президентской библиотеки.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена задача интегрировать новые субъекты России в научную, образовательную и культурную среду, содействовать свободному информационному обмену. Взаимодействие библиотек будет способствовать формированию уважения к отечественной истории, популяризации деятельности институтов государственной власти; консолидации научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности, а также укреплению в общественном сознании идей гражданственности и патриотизма", - приводит пресс-служба слова начальника Управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами президента Российской Федерации Сергея Гриневича.

В пресс-службе также отметили, что взаимодействие петербуржцев и их коллег из Донецка и Луганска началось еще во время проведения Интеграционного форума Президентской библиотеки в Кемерове в октябре 2022 года. Новое соглашение позволит осуществлять совместную деятельность учреждений по многим направлениям, в том числе по обеспечению взаимного доступа к фондам. Также планируется реализация просветительских проектов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку и так далее. Уже в ближайшее время библиотеки будут проводить совместные конференции, выставки, а специалисты из библиотек ДНР и ЛНР смогут пройти стажировку в Президентской библиотеке в Петербурге.

О Президентской библиотеке

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего Синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и является общегосударственным электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку. Библиотека функционирует как мультимедийный научно-образовательный, информационно-аналитический и культурно-просветительский центр.