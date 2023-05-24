Вузы Перми проведут научно-популярные лекции о космосе во время запуска ракеты "Союз-2.1а"

Также будет организован просмотр трансляции запуска в коворкинге "Космодром" Пермского государственного национального исследовательского университета

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Два вуза Перми проведут научно-популярные лекции о развитии космической отрасли во время запуска ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23". В ходе лекций также будет организован просмотр трансляции запуска с комментариями ученых, сообщает в среду пресс-служба правительства Пермского края.

"В двух вузах Перми при поддержке Агентства новых технологий состоятся научно-популярные семинары и лекции. Ученые ПГНИУ и ПНИПУ расскажут о вкладе Пермского края в развитие космической отрасли и прокомментируют процесс запуска космической ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", - сообщили в правительстве региона.

По данным ведомства, трансляцию со стартовой площадки Байконура можно будет посмотреть в коворкинге "Космодром" Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где мероприятие начнется в 17:30 (15:30 мск). Спикерами на этой площадке станут представители физического факультета вуза: и.о. декана, кандидат физико-математических наук Игорь Лунегов и заведующий кафедрой общей физики, кандидат физико-математических наук Игорь Бабушкин.

"ПГНИУ - один из немногих вузов страны, имеющий лицензию на космическую деятельность. Несколько поколений приборов, разработанных нашими учеными, участвовали в исследованиях на орбитальной станции "Мир" и российских модулях МКС, а сейчас готовятся начать работу на Российской космической станции", - сообщили в вузе.

Рассказывать о достижениях региональной космической отрасли в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) будет декан аэрокосмического факультета, доктор технических наук Владимир Модорский. Слушателями лекции станут учащиеся Политехнической школы ПНИПУ в кампусе политеха, к событию также могут присоединиться все желающие. Мероприятие также начнется в 17:30 (15:30 мск). Пермский политех имеет статус опорного вуза госкорпорации "Роскосмос" в числе 18 университетов России, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической промышленности страны.

О запуске ракеты

Старт ракеты "Союз-2.1а", на которую нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию полета Валентины Терешковой, намечен на 15:56 мск 24 мая. Примерно через девять минут после пуска корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС займет примерно 3 часа 25 минут. Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" запланирована на 19:21 этого же дня. Госкорпорация "Роскосмос" будет вести трансляцию запуска полета, ее смогут посмотреть все желающие.

Корабль "Прогресс МС-23" должен доставить на МКС 2 491 кг грузов, среди которых 499 кг топлива дозаправки, 630 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 322 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.