В Саратовской области подвергшиеся нападению медики скорых получат бесплатную юрпомощь

Законопроект во втором чтении приняли депутаты областной думы

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи, подвергшиеся нападениям, смогут получить бесплатную юридическую помощь в Саратовской области. Законопроект во втором чтении приняли депутаты областной думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Законопроектом предлагается закрепить право на получение всех видов бесплатной юридической помощи нашим медицинским работникам выездных бригад скорой помощи в том случае, если в результате исполнения своих служебных обязанностей им со стороны других лиц был причинен вред здоровью", - сказала депутат Татьяна Ерохина.

Кроме того, медики смогут получать бесплатную юридическую помощь дистанционно.

С начала 2023 года в области зафиксировали значительное увеличение числа случаев нападений на медработников со стороны пациентов. В связи со сложившейся ситуацией врачей и фельдшеров в регионе начали страховать. Как сообщало министерство здравоохранения региона, в случае смерти или наступления инвалидности застрахованного медика размер выплаты составит 100 тыс. рублей. Кроме того, пострадавший сможет рассчитывать на процент от страховой суммы в зависимости от степени тяжести травмы.