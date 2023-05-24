Пензенская область и Токмакский район Запорожья договорились о сотрудничестве

По словам губернатора Олега Мельниченко, главная цель взаимодействия заключается в развитии гуманитарных и экономических связей

ТАСС, 24 мая. Правительство Пензенской области и военно-гражданская администрация Токмакского района Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве по развитию экономических и гуманитарных связей. Об этом сообщил в среду губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Взаимодействие с Токмакским районом Запорожской области вышло на новый уровень - подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией района", - отметил Мельниченко.

По его словам, главная цель - развитие гуманитарных и экономических связей между Пензенской областью и Токмакским районом. "Так же, как и в Пологовском районе, мы будем помогать восстанавливать здесь инфраструктуру, передавать гуманитарную помощь, принимать участие в работе органов исполнительной власти", - написал Мельниченко.

В июле 2022 года Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области, было подписано соглашение о развитии гуманитарных и экономических связей.