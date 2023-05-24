Россияне тратят треть времени в Telegram на чтение каналов

Новости наиболее активно читают россияне в возрасте 25-34 лет, политикой больше всего интересуются люди старше 55 лет, сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чтение Telegram-каналов занимает у россиян треть времени, проведенного в этом мессенджере, две трети приходится на общение, сообщила в среду исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

"Если мы говорим про все население, а с точки зрения измерения интернета мы знаем про интернет-потребление людей 12 лет и старше, около трети времени, которое мы проводим в Telegram, приходится на Telegram-каналы. Все остальное время приходится на общение", - рассказала она на пленарной сессии Российского интернет-форума (РИФ), модератором которой стала ведущая пресс-центра ТАСС Ирина Сокол.

Самая молодая часть аудитории (12-24 лет) активнее всего использует Telegram для общения. "Чем старше мы становимся, тем больше мы используем Telegram для чтения новостей и получения медийной информации", - отметила Ачкасова. Так, в категории 25-34 года на Telegram-каналы тратят 32% времени в мессенджере, среди людей в возрасте 35-44 лет - 42%. Те, кто относится к категории 45-54 года, проводят в каналах 47% времени.

Чаще всего россияне читают новостные Telegram-каналы, а также посвященные политике, проведению спецоперации и развлекательные. "Среди молодежи младше 24 лет в топ-каналов входят развлекательные Telegram-каналы. Начиная с 24 лет топы прочно занимает серьезный контент - новости, политика и так далее", - добавила эксперт.

Новости наиболее активно читают россияне в возрасте 25-34 лет, политикой больше всего интересуются люди старше 55 лет, они же чаще всего читают каналы, которые пишут об СВО.

Российский интернет-форум проходит в Подмосковье с 24 по 26 мая. Главными темами форума стали объединение IT-бизнеса и построение нового технологического будущего. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер.