В Поморье предложили запретить торговать спиртным в жилых домах по ночам

Как отметил губернатор региона Александр Цыбульский, существуют две основные проблемы: высокая смертность от алкоголизма и нарушение прав людей, которые живут в домах, где работают питейные заведения

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. В Архангельской области считают необходимым запретить торговать спиртным в заведениях, расположенных в жилых домах, по ночам. Депутаты Архангельского заксобрания на сессии в среду приняли обращение в Государственную Думу России, законодательная инициатива предлагает предоставить органам государственной власти субъектов России право устанавливать своими законами дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Мы предлагаем внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят регионам самостоятельно определять время работы питейных заведений, круглосуточно торгующих алкогольной продукцией в многоквартирных домах и во дворах", - приводит пресс-служба слова автора инициативы, заместителя председателя областного Собрания Александра Дятлова.

Как сообщил ТАСС глава региона Александр Цыбульский, фактически исчерпаны региональные полномочия, поэтому предлагается принять соответствующий закон на федеральном уровне. "Тут есть две основные проблемы: высокая смертность от алкоголизма и нарушение прав людей, которые живут в домах с таким шумным "соседством". Мы рассчитываем, что запрет на торговлю спиртным в "наливайках" в период с 22:00 до 9:00 поможет исправить ситуацию", - сказал губернатор.

В регионе насчитывается порядка 750 таких объектов, из них больше 170 расположены в жилых домах. При этом так называемые "наливайки", расположенные в домах, отчасти оказались "вне закона" - если говорить о времени продажи в них алкоголя. Они могут работать хоть круглосуточно, поскольку не попадают под розничную продажу алкоголя, в отношении которой установлены ограничения по времени. "Все полномочия борьбы с этими злачными заведениями, которые предоставлены нам федеральным законодательством, мы исчерпали: ужесточили требования к площади залов - теперь она должна быть не менее 50 кв. м для муниципальных районов и округов и не менее 70 "квадратов" для городов. Но, как показывает практика, они легко обходят эти ограничения, увеличивая площадь залов или вообще игнорируя требования закона", - добавил Цыбульский.

Дятлов привел пример, что только в округе Заозерном Северодвинска за 2022 год и начало 2023 года было 211 вызовов сотрудников полиции в такие заведения в связи с нарушением общественного порядка, 100 вызовов скорой медицинской помощи в связи с травмами, побоями, алкогольной интоксикацией. "Не лучше ситуация и в других городах Поморья. И учитывая, что предыдущие меры не полностью гарантируют жителям тишину и безопасность, теперь предлагается ограничить временные рамки реализации алкоголя", - приводит его слова пресс-служба регионального парламента.