В Литве откроют единый центр по приему и обслуживанию мигрантов

По словам главы МВД республики Агне Билотайте, такая структура позволит эффективнее использовать финансовые, кадровые и инфраструктурные ресурсы

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Литва создает единый центр по приему и обслуживанию мигрантов. О соответствующем решении правительства балтийской республики сообщило в среду Министерство внутренних дел страны.

"Миграционный кризис выявил необходимость выработки единой модели размещения мигрантов и ответственности за дальнейшие действия наших структур. Такое важное начинание, как создание единого центра, находится на финишной прямой", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

Она отметила, что такая структура позволит эффективнее использовать финансовые, кадровые и инфраструктурные ресурсы. "Центр по приему и обслуживанию мигрантов будет отвечать за перевозку мигрантов к месту размещения, их обеспечение всем необходимым и надзор, оказание правовой помощи", - отметила глава МВД.

Наплыв нелегальных мигрантов в Литву начался в 2021 году, когда с территории Белоруссии в балтийскую республику пытались попасть десятки тысяч человек из стран Азии и Африки. В августе 2021 года Вильнюс принял решение вытеснять нелегалов обратно в Белоруссию. Так, всего с границы было вытеснено 20,3 тыс. человек, причем только с начала 2023 года - более 1 тыс. человек.