Michelin выбрал лучшие рестораны Дубая в 2023 году

ДУБАЙ, 24 мая. /ТАСС/. Французский кулинарный гид Michelin назвал лучшие рестораны Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в 2023 году, церемония награждения прошла в отеле Atlantis The Royal. Как сообщила в среду газета The National, ни один ресторан не получил три звезды.

По информации издания, число ресторанов в Дубае, отмеченных звездами Michelin в этом году, увеличилось с 11 до 14. Одну звезду получили 11 ресторанов, две звезды - три заведения. Ни один из ресторанов Дубая не получил высшую оценку авторитетного французского путеводителя - три звезды. Кроме того, инспекторы Michelin включили 17 ресторанов в категорию Bib Gourmand за лучшее соотношение цены и качества.

"Гастрономия всегда играла важнейшую роль для Дубая", - сказал исполнительный директор Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим на церемонии награждения во вторник. "Дубай - это космополитический город с множеством разных вкусов, в настоящее время он является одним из самых посещаемых мест в мире", - отметил Казим.

Рестораны 11 Woodfire, Al Muntaha, Armani/Ristorante, Hakkasan, Hoseki, Ossiano, Tasca by Jose Avillez и Tomo Subito подтвердили свой рейтинг и сохранили одну звезду. В этом году номинацию пополнили заведения Avatara, Dinner by Heston Blumenthal и Moonrise. Между тем две звезды в общей сложности получили три ресторана: Il Ristorante - Niko Romito и Stay by Yannick Alleno сохранили их с прошлого года, а ресторан Tresind впервые вошел в эту категорию, ранее у него уже была одна звезда.

Как пишет издание, в 2023 году Michelin ввел новую номинацию - "Открытие года". Премия была присуждена шеф-повару из Ирана Ариане Банди за ее ресторан Ariana's Persian Kitchen, расположенный в отеле Atlantis The Royal. "Вы не представляете, что вы сделали для иранского народа и иранских женщин", - отметила она на церемонии награждения.

Гастрономический гид Michelin выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и оставляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов формируются рейтинги, заведениям присваиваются звезды. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым является качество кухни. Одна звезда Michelin означает "хороший ресторан", две - "отличная кухня", три - "великолепное заведение".