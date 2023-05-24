Амурские котята родились в московском центре реабилитации диких животных

Популяция этих котов в природе постоянно сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Амурские лесные котята родились у двух лесных кошек в столичном центре реабилитации диких животных. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В прошлом году специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками Головинской межрайонной прокуратуры и ОВД района Войковский обнаружили в квартире в САО трех амурских лесных котов - двух самок и самца. Весной у обеих кошек родилось по одному котенку. Котята и их мамы чувствуют себя хорошо, в центре для них созданы все необходимые условия. Малыши игривы и любопытны", - говорится в сообщении.

Пока котята содержатся в закрытом помещении, но после вакцинации их переведут в уличные вольеры. Солнечный свет и активные игры на свежем воздухе необходимы этим животным для правильного развития и профилактики различных заболеваний.

"В дикой природе эти коты обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Их можно встретить в Ханкайском, Уссурийском, Лазовском заповедниках. Амурский лесной кот занесен в СИТЕС и Красные книги Амурской области, Хабаровского и Приморского краев", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства столицы.

Популяция этих котов в природе постоянно сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства - их незаконно вылавливают, чтобы одомашнить. Но даже выращенные в неволе, они остаются дикими, отмечается в публикации.