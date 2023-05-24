Эксперты назвали причиной разрушения береговой линии в Арктике климатические изменения

По словам начальника управления ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Романа Ершова, такая активная береговая эрозия раньше не наблюдалась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Климатические изменения в Арктике, связанные с общим потеплением, приводят к ежегодному разрушению береговой линии в регионе на несколько метров, что заставляет российских специалистов периодически переносить объекты своих полярных станций вглубь суши. Об этом рассказал на научно-деловой конференции POLAR 2023 в Петербурге начальник управления ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Роман Ершов.

"Что касается нашей большой сети арктических станций. На этих станциях нам регулярно приходится наши объекты подальше переносить от береговой линии, потому что ежегодно идут разрушения от метра до десятков метров, ежегодно, это происходит на наших глазах. Очень активная береговая эрозия, которая раньше не наблюдалась", - отметил в своем выступлении Ершов.

Исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин на конференции также отметил, что разрушение береговых линий в Арктике и общая деградация вечной мерзлоты ставит новые вызовы для работы всей научной инфраструктуры в регионе. По его словам, и уже существующие, и строящиеся объекты могут оказываться под угрозой повреждений, что негативно скажется на исследовательской работе в Арктике.

Роман Ершов подчеркнул, что большое число исследовательских объектов в Арктике были построены больше 30 лет назад, еще советскими полярниками, в связи с чем большое внимание сегодня нужно уделять масштабной модернизации сети российских арктических полярных станций, необходимых для мониторинга и изучения текущего состояния общей ситуации в регионе.

Научно-деловая конференция POLAR - ведущее отраслевое событие, призванное объединить на одной площадке представителей органов государственной власти, бизнеса и науки, специализирующихся на работе в Арктике и Антарктике. Организатором мероприятия является Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. В 2023 году участие в конференции принимают около 500 участников.