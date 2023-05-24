В Новоазовске ДНР починят 50 лет находящийся в аварийном состоянии пешеходный мост

Ежедневно на работу из микрорайона по временным деревянным мостикам реку переходят порядка 300 человек

НОВОАЗОВСК /ДНР/, 24 мая. /ТАСС/. Пешеходный мост через реку Грузской Еланчик длиной 70 м будет отремонтирован в 2023 году в городе Новоазовске на юге Донецкой Народной Республике (ДНР) при помощи Московской области. Сооружение было возведено в 1960-х годах, а с 1975 года находится в аварийном состоянии, сообщил журналистам глава администрации Новоазовского района ДНР Василий Овчаров.

"В 1975 году в результате ледохода была повреждена одна подпора, в результате дорожное покрытие моста получило смещение. Кустарным способом была проведена стяжка, мост уже не годился для дальнейшей эксплуатации. Там сейчас нет дороги полноценной. Сейчас правительством Московской области, подрядными организациями было принято решение полностью заменить мост на новый", - сказал Овчаров.

Он уточнил, что ежедневно на работу из микрорайона по временным деревянным мостикам реку переходят порядка 300 человек. Завершить ремонт планируется в 2023 году. Также в ходе работ будет благоустроена территория на подходах к мосту.

Как сообщил журналистам председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, пешеходный мост необходим, и сейчас при помощи региона-шефа данная проблема жителей решается. Также на данном участке рассматривается возможность строительства автомобильного моста.

Кроме того, в среду Солнцев осмотрел крупнейшую в районе ЦРБ, где медпомощь получают более 30 тыс. жителей. В ней впервые за 20 лет проходит ремонт, сейчас в больнице почти завершены все работы, поставлено современное роботизированное оборудование. Строители завершают работы по внешним инженерным сетям и благоустройству больницы.