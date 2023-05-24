В Сочи к новому курортному сезону благоустроили три новых экопляжа

Их общая протяженность составила около 1 км

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. В Сочи в новом курортном сезоне откроют три новых экопляжа. Об этом сообщили ТАСС в среду в мэрии города-курорта.

"К летнему сезону 2023 года в Сочи благоустроены три новых экопляжа: "Жемчужина Сочи", "Касабланка", "Аквамарин". В их обустройстве использованы натуральные материалы, экологичное уличное освещение, современные инженерные технологии, а также принцип раздельного сбора отходов", - сообщили в пресс-службе.

Протяженность пляжа "Жемчужина Сочи", расположенного в Адлерском районе, - 550 м. Находящиеся в Лазаревском районе и объединенные общей набережной пляжи "Касабланка" и "Аквамарин" имеют общую протяженность 355 м.

В мэрии отметили, что на пляже "Жемчужина Сочи" впервые откроют большой круглогодичный бассейн с подогреваемой морской водой, появятся оборудованные детские и спортивные площадки. Также расширилась инфраструктура экопляжа "Остров", открытого в центре Сочи в 2022 году - здесь появилась площадка для занятий пляжный волейболом и инфраструктура для вечеринок и концертов под открытым небом.

В 2022 году в Сочи открыли первый в России экопляж "Маяк", расположенный на Приморской набережной. Кроме того, открыли экопляжи "Дагомыс" и "Остров".

Всего на побережье Сочи в 2023 году будут работать 170 пляжей, что суммарно составляет свыше 40 км береговой полосы.