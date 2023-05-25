Москалькова пожаловалась на черствость сотрудников частных домов престарелых

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, они зачастую ориентированы исключительно на бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Частные дома престарелых могут быть полезны, но зачастую их сотрудники черствые люди, ориентированные исключительно на бизнес. Такое мнение высказала в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, после серии несчастных случаев с людьми, которые находились в частных домах престарелых, она решила посетить несколько таких учреждений.

"Встретила большие сложности в связи с тем, что частная территория, нужна воля и желание собственника частного предприятия, чтобы можно было бы ознакомиться с жизнью этих людей [постояльцев домов престарелых]. Полезны ли эти частные предприятия? Да! Я убедилась, что многие люди находят [там] возможность получить общение <...>, заботу со стороны. Но я встретилась и с черствыми людьми, которые рассматривают социальное обслуживание просто как бизнес", - сказала Москалькова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.