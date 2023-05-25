Бюджет Алтайского края скорректировали в связи с ростом расходов на социальные нужды

Доходы бюджета края будут увеличены на 2,5 млрд рублей

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Расходы бюджета Алтайского края увеличены на 8,4 млрд рублей, до 174,1 млрд рублей для выполнения дорожных работ, решения задач в социальной сфере и здравоохранении. Соответствующее решение приняли депутаты заксобрания региона на сессии.

"Расходы предлагается увеличить на 8,4 млрд рублей. Основные увеличения касаются краевой инвестиционной программы", - сказал зампредседателя правительства - министр финансов региона Данил Ситников.

Доходы бюджета края будут увеличены на 2,5 млрд рублей, до 147,1 млрд рублей. Дефицит бюджета вырастет на 5,85 млрд рублей и достигнет показателя в 26,93 млрд рублей (18% от доходов).

Согласно поправкам, на дорожный фонд края дополнительно направят 650 млн рублей, таким образом, он вырастет до 17,5 млрд рублей. Как отмечал ранее глава региона Виктор Томенко, деньги пойдут и на краевые крупные проекты, и на улучшение дорог в небольших городах и селах.

Почти 2,3 млрд пойдет на ремонт социально значимых объектов, в том числе еще 400 млн рублей на сертификаты на покупку жилья для детей-сирот. Еще 380 млн рублей будет выделено на оборудование для больниц и 50 млн рублей - на новые машины для скорой помощи. Также будут увеличены расходы на бесплатные лекарства при амбулаторном лечении больных, социальные доплаты медикам, а также выплаты детям войны и проведение спортивных мероприятий.

Бюджет Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024-25 годов был принят в ноябре прошлого года с дефицитом 13 млрд 641 млн рублей, или более 9% от общих доходов. Расходы прогнозировались на уровне 158,2 млрд рублей, доходы - 144,6 млрд рублей.