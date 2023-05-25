25 мая, 09:38

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и ливня с ветром

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Предупреждение действует в период с 14:00 до 21:00

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в связи с ожидающейся после обеда в четверг грозой в Московском регионе.

Как отмечает Гидрометцентр РФ, предупреждение действует в период с 14:00 до 21:00. При этом желтый уровень, согласно колористической шкале метеопредупреждений, является средним и означает, что погода потенциально опасна. Также подобный режим связывают с прогнозируемым ливнем и усилением порывов ветра при грозе до 15 м/с. В настоящее время, как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных районах столичного региона, в некоторых местах отмечается моросящий дождь, небо затянуто плотными низкими тучами.

Ранее о непогоде горожан предупредили в комплексе городского хозяйства московской мэрии. Там призвали жителей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. 

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© Информационное агентство ТАСС
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