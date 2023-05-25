В Калужской области предложили ужесточить выдачу мигрантам сертификата о знании языка

Инициативу направят в Госдуму

КАЛУГА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Калужской области на заседании поддержали внесенную губернатором Владиславом Шапшой инициативу о порядке получения иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Инициативу направят в Госдуму, сообщил глава региона в Telegram-канале.

"Оно [предложение] касается порядка получения иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основ нашего законодательства <…> Наше предложение об изменении законодательства сегодня единогласно поддержали депутаты заксобрания. Направляем инициативу в Госдуму", - написал Шапша.

Он отметил, что законодательная инициатива исключает получение сертификата за пределами России. Кроме этого, регионы получат право утверждать перечень образовательных учреждений, где иностранцы смогут сдавать экзамены.

Шапша уточнил, что в начале прошлого года он поставил задачу вести аудио- и видеозапись при приеме документов от иностранцев в многофункциональном миграционном центре. "Только в прошлом году выявлено более 500 фактов предоставления таких сертификатов иностранцами, не владеющими русским языком. <…> Но такие случаи продолжают фиксироваться", - добавил он.

Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников из-за высокого уровня незаконной миграции в феврале 2022 года. В результате этого за год было оформлено на треть меньше трудовых патентов, в 7,5 раз сократился миграционный прирост, в два раза стало меньше браков с иностранцами.