В Архангельске почтили память юнг Северного флота

В церемонии приняли участие полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, курсанты, ветераны Северного флота и общественники

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Память юнг Северного флота в четверг почтили в Архангельске. Цветы к памятнику юнгам на Набережной Северной Двины возложили полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, курсанты, ветераны Северного флота и общественники, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Вместе с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Владимировичем Гуцаном, заместителем руководителя администрации президента Магомедсаламом Магомедалиевичем Магомедовым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславовичем Бариновым, которые в этот важный день находятся в Архангельске с рабочей поездкой, отдали дань памяти молодым героям, возложив цветы к памятнику юнгам Северного флота", - написал в своем Telegram-канале Цыбульский.

Для Архангельской области 25 мая - исторически важная дата. Среди школ юнг одной из самых значимых стала Соловецкая школа юнг Военно-Морского Флота СССР, образованная на островах Соловецкого архипелага. 25 мая 1942 года народный комиссар Военно-Морского Флота, адмирал Николай Кузнецов подписал приказ о создании этого учебного заведения. За три года Соловецкая школа юнг подготовила 4 111 специалистов флота: боцманов, рулевых, радистов, артиллерийских электриков, мотористов и других. Каждый четвертый из них не вернулся с войны.

Региональная памятная дата "25 мая - День памяти северных юнг" утверждена указом губернатора Архангельской области в октябре 2019 года. В прошлом году Архангельская область выдвинула инициативу об установлении памятной даты "25 мая - День юнг России" с внесением ее в общероссийский календарь памятных дат. Предложение региона поддержали межведомственная комиссия по морскому, культурному и историческому наследию Морской коллегии и Российское военно-историческое общество. Сейчас готовятся соответствующие документы для внесения в Государственную думу.