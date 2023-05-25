25 мая, 11:38
Военная операция на Украине

Роскомнадзор заблокировал более 172 тыс. фейков об СВО с 24 февраля 2022 года

Как подчеркнули в ведомстве, с началом специальной военной операции стала очевидной ставка противника на классические принципы военной пропаганды, основанной на фейках

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 172 тыс. материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции (СВО), заблокировано в сети с 24 февраля 2022 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 172 тыс. материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

С началом СВО стала очевидной ставка противника на классические принципы военной пропаганды, основанной на фейках, подчеркнули в Роскомнадзоре. "Подход строится на том, что чем более ужасающей будет сообщаемая информация, тем охотнее в нее поверит аудитория", - заключили в ведомстве. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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