МВД назвало смещение наркоторговли в онлайн-пространство одной из основных наркоугроз

В ведомстве пи этом отметили, что прежние глобальные угрозы, связанные с оборотом наркотиков, также сохраняются

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Использование цифровых валют для легализации средств от незаконного оборота наркотиков и переход наркоторговли в онлайн-пространство являются одними из основных мировых наркоугроз. Об этом сообщил в четверг начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Иван Горбунов, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Это, прежде всего, рост производства и распространения синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, смещение наркоторговли в онлайн-пространство, использование для легализации преступных доходов цифровых финансовых инструментов", - сказал он, отмечая основные мировые наркотические угрозы.

Вместе с тем, Горбунов добавил, что сохраняются и прежние глобальные угрозы, связанные с оборотом наркотиков. "Такие как культивирование опийного мака в Афганистане и выращивание коки в Латинской Америке. Более того, в Афганистане к масштабному производству опиатов и наркотиков каннабисной группы добавилось и производство синтетических наркотиков, прежде всего мефедрона", - отметил представитель ведомства.