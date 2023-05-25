На Ставрополье с 2024 года начнут вручать подарочные боксы для новорожденных

В ближайшее время в регионе определят возможную стоимость такого бокса и его состав

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья с 2024 года начнут вручать матерям новорожденных подарочные боксы с необходимыми для детей вещами. Финансирование направят из краевого бюджета, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время послания о социально-экономическом положении края.

"Поручаю нашему министерству здравоохранения доработать проект "Дети Ставрополья". В его рамках предоставлять бокс новорожденного каждой жительнице края, которая становится мамой в наших роддомах. Проект должен начать работать уже со следующего года. Соответственно, его разработку увяжите с процессом подготовки и согласования нового бюджета", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе и управлении губернатора и правительства края, в ближайшее время будет определена возможная стоимость такого бокса и его состав. "В том числе рассматривается возможность включения в его состав продукции для детей, которую производят предприятия Ставрополья", - сказал собеседник.

Владимиров отметил, что акции по вручению таких подарков в регионе проводили и ранее, но никогда на системной основе. "У нас проводились акции, когда мамам прямо в роддоме вручали наборы со всем, что необходимо младенцу в первые месяцы жизни. Эти мероприятия в основном разовые, не каждая территория их организует", - сказал глава Ставрополья.

Наборы для новорожденных дарят родителям в Москве, Подмосковье, Вологодской области, Карелии, Камчатском крае, Тверской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Северная Осетия - Алания и Коми и нескольких других регионах.