В Петербурге ко Дню города появятся шесть исторических садов

Под деревья подготовлены специальные кадки, в которых они будут находиться до осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Синий мост на Исаакиевской площади в Петербурге украсят шестью историческими садовыми композициями в честь Дня города, в зеленой зоне используют более сотни лип, клены, туи, а также различные кустарники и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"На Исаакиевской площади появится новая зеленая зона, в которой традиции, заложенные Петром I, сочетаются с современными технологиями. Она расположится прямо на Синем мосту. Санкт-Петербург славится регулярными садами, это и Летний сад, и Царское село, партерная часть Ораниенбаума и, конечно, парки Петергофа. И вот еще один сад в регулярном стиле раскинется в самом центре города. Он будет выстроен по принципу торжественного партера из шести боскетов, внутри каждого боскета своя планировка и свое цветочное оформление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент идет монтаж необходимого оборудования и зеленых насаждений. Всего здесь появится 104 липы. Внутри садов к липам добавятся еще клен, туя и большое количество кустов и цветов: вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия.

Под деревья подготовлены специальные кадки, в которых они будут находиться до осени. По окончании летнего сезона эти растения украсят набережные рек и каналов.