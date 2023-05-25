Звание "Герой Труда Брянской области" впервые присвоили в регионе

Звания удостоили руководителя предприятия "Стройдело" Михаила Кабанова

БРЯНСК, 25 мая. /ТАСС/. Руководитель предприятия "Стройдело" Михаил Кабанов стал первым в регионе обладателем почетного звания "Герой Труда Брянской области", сообщает пресс-служба заксобрания. Кандидатуру первого обладателя почетного звания утвердили на заседании регионального парламента в четверг.

"Первым в истории Брянщины удостоен почетного звания "Герой Труда Брянской области" депутат регионального парламента, руководитель предприятия ООО "Стройдело" Михаил Кабанов. Это высокая награда за его заслуги в строительной сфере и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.

В облдуме напомнили, что региональное почетное звание было учреждено в марте 2022 года. Награду вручают за высокие достижения в профессиональной сфере, в том числе сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, здравоохранении, транспорте.

Михаил Кабанов с 2008 года возглавляет созданное им предприятие "Стройдело". Награжден почетными грамотами администрации и губернатора Брянской области, знаком "Почетный строитель Российской Федерации". В феврале 2010 года Михаилу Кабанову присвоено звание "Заслуженный строитель Российской Федерации". В 2012 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Михаила Кабанова медалью "Святого Благоверного князя Даниила Московского".