В МЧС назвали одну из причин крупных пожаров в населенных пунктах РФ, произошедших весной

По словам замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергея Воронова, ею стал перехлест электропроводов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Одной из главных причин крупных пожаров в населенных пунктах весной 2023 года стал перехлест электропроводов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Сейчас, наверное, все знают, о череде крупных пожаров, которые происходят на территориях. И мы как специалисты установили, что очень часто пожары происходят из-за перехлеста электропроводов, когда падают искры, загорается трава, что приводит к выгоранию населенных пунктов", - сказал он.

Ранее в экстренных службах сообщили, что причинами нескольких крупных пожаров в Курганской области могли стать перехлесты и обрывы ЛЭП из-за сильного ветра.