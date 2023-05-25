Липецкий филиал РАНХиГС представил инклюзивную разработку справочника по языку жестов

Проект, содержащий примеры диалога, в том числе в цифровом формате, представили на семинаре для муниципальных служащих

ТАСС, 25 мая. Разработка инклюзивного направления Липецкого филиала РАНХиГС - справочник по жестовому языку - поможет волонтерам на третьих Международных инклюзивных творческих играх, этап которых пройдет с 5 по 10 сентября в областном центре, сообщил в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Липецкий филиал РАНХиГС снабдит волонтеров справочником по жестовому языку. Разработку подготовили к III Международным инклюзивным творческим играм, которые пройдут в Липецке. Проект представили на семинаре для муниципальных служащих", - говорится в сообщении.

Проект получил название "Учимся общаться". Методичка содержит алфавит, фразы, примеры диалогов, напротив которых напечатан QR-код, через который можно увидеть эти же фразы на жестовом языке в цифровом формате. Разработка поможет волонтерам, задействованным в Инклюзивных творческих играх, понимать жестовый язык. "Международные инклюзивные творческие игры позволят не только липчанам с инвалидностью показать себя, но и нам увидеть, какие социальные меры оказываются этим категориям граждан в других субъектах, обменяться опытом в этой сфере", - передает пресс-служба слова губернатора Игоря Артамонова.

Справочник разрабатывали в течение трех лет. Он прошел апробацию среди работников МФЦ, библиотек и социальных служб, которые проходили в академии курсы повышения квалификации. Проект III международных инклюзивных творческих игр реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в партнерстве с правительством Липецкой области и администрацией Липецка, Союзом всероссийских и ведущих организаций инвалидов "АбиАрт", ассоциацией "Больше чем добро" и липецкой областной общественной организацией "Центр поддержки культурных традиций "Культура-взаимодействие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.