В Москве проведут карьерный интенсив для иностранных студентов "Be in work"

В мероприятии примут участие 350 студентов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Иностранные студенты в столице станут участниками карьерного интенсива "Be in work" от проекта "ВРаботе", всего планируется участие 350 студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проектного офиса "Молодежь Москвы".

"В июне в МГИМО состоится второй карьерный интенсив "Be in work" для иностранных студентов Москвы от проекта "ВРаботе". Участники смогут посетить широкий спектр карьерных и образовательных активностей, а также прямо на мероприятии найти работу или стажировку, соответствующую их интересам и профессиональным навыкам", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила руководитель проекта "ВРаботе" Маргарита Евсюкова, проект старается развивать направления образовательных программ с учетом изменения рынка труда и целевой аудитории. Чтобы охватить всех студентов Москвы, в прошлом году специалисты задумались о создании программы трудоустройства именно для иностранных студентов. Помощь в интеграции в российскую культуру, понимание рынка труда и возможности строить свою карьерную траекторию, теория и практика построения карьеры - основные цели на этом интенсиве.

"В этом году планируется участие 350 студентов, которые смогут воспользоваться уникальной возможностью развития своей карьеры и получения ценного опыта. Уже сейчас мы получили заявки на участие студентов из разных стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Индию, Иорданию, Иран, Казахстан, Колумбию, Кыргызстан, Молдову и Монголию", - перечислила она.

Как подчеркнули в пресс-службе, интенсив предоставляет уникальную возможность для иностранных студентов получить опыт и знания в области карьерного развития и трудоустройства в Москве. Мастер-классы осветят такие актуальные темы, как "Мое резюме", "Как успешно пройти собеседование", "Тайм-менеджмент" и "Деловой этикет". Главными спикерами мероприятия станут Анастасия Войцицкая, директор Центра карьеры МГИМО, она поделится особенностями делового этикета с участниками. Также в программу интенсива войдут: профессиональные тестирования, карьерные консультации, знакомство с работодателями и реальные собеседования в компании, которые помогут найти свой особый карьерный путь.