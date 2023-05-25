Эксперт: музыка в подкастах помогает авторам создать для слушателя подходящую атмосферу

Она играет особенную роль, потому что это добавочная стоимость контента, рассказала редактор специальных проектов ТАСС Анастасия Околита

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Использование музыкального сопровождения в подкастах помогает авторам создать подходящую атмосферу и настроить слушателя на нужный лад. Об этом рассказала редактор специальных проектов ТАСС Анастасия Околита, приведя в пример несколько проектов агентства.

"Мы активно экспериментируем с форматами и делаем все для того, чтобы наша аудитория получила незабываемый образовательный опыт. Потому что, с одной стороны, это образование, а с другой - впечатления. Особенную роль в подкастах играет музыка, потому что это добавочная стоимость вашего контента. С помощью музыки вы можете раскрыть то, о чем не можете сказать с помощью слов, погрузить слушателя в атмосферу истории и настроить его на нужный лад", - сказала она на сессии "Подкасты, подкасты, вы слышите? Это подкасты" Российского интернет-форума.

В частности, в декабре 2021 года у агентства вышел капсульный 6-серийный подкаст в стиле нуар "Город грешников", приуроченный к 200-летию Федора Достоевского. Он исследует темные стороны героев книг писателя. В сентябре 2022 года также запустился подкаст "12 друзей Юнга" об архетипах на примерах кино, литературы, рекламы и даже мемов.

"В подкасте про архетипы, например, в выпуске про архетип воина звучали кельтские, викингские мотивы, которые настраивали на лад повествования. В выпуске про героя-любовника звучало танго. А в подкасте, посвященном Достоевскому, мы использовали эксклюзивный трек от группы "Аигел", - добавила Околита.

Российский интернет-форум проходит в Подмосковье с 24 по 26 мая. Главными темами форума стали объединение IT-бизнеса и построение нового технологического будущего. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер.