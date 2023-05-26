Всероссийский фестиваль "Движения первых" пройдет в начале июня в нескольких регионах

Мероприятия фестиваля состоятся с 1 по 2 июня в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера "Таврида", образовательного центра "Машук" и мастерской управления "Сенеж"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" 1-2 июня проведет всероссийский фестиваль, участие в котором в разных форматах примут 5 млн школьников и студентов колледжей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РДДМ.

"Российское движение детей и молодежи 1 и 2 июня проведет по всей стране грандиозный фестиваль "Движения первых". Он даст старт летним проектам и активностям для школьников и студентов колледжей по всей стране. Участниками мероприятий в разных форматах станут больше 5 млн ребят", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятия фестиваля пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера "Таврида", образовательного центра "Машук" и мастерской управления "Сенеж". В очных активностях планируется задействовать свыше 150 тыс. детей. В рамках фестиваля состоится старт "Академии первых" и проекта "Зарница 2.0", финал Всероссийского фестиваля "Российская школьная весна", профориентационное реалити-шоу "День дублера", кастинг в мюзикл и сцена открытого детского творчества, презентация сводного детского хора, квест "Возьми с собой лето".

"На центральных площадках проведения форума и в регионах страны пройдут парады первых. Тысячи ребят во время ярких шествий станут своего рода иллюстрацией достижений нашей страны. Они продемонстрируют все сферы, в которых Россия исторически была первооткрывателем и остается лидером. Запланирована и презентация долгожданного продюсерского центра "Звучи" - новой музыкальной платформы движения, сообщества и школы. Выступление детей-артистов, известных авторов-исполнителей, тематические мастер-классы, в том числе по диджеингу, лекции и творческие сессии", - сказано в сообщении пресс-службы движения.

На территории ВДНХ пройдет торжественная церемония открытия фестиваля и состоится запуск проекта "Университетские смены". Во время проведения фестиваля будут работать экспозиции, посвященные проектам и направлениям "Движения первых", состоятся мотивационные дискуссии и встречи с известными спортсменами, звездами российской эстрады и представителями научного сообщества.