В Басманном районе Москвы на территории "Винзавода" построят креативный кластер

Площадь кластера составит почти 47 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новый креативный кластер площадью почти 47 тыс. кв. м появится на территории центра современного искусства "Винзавод" в Басманном районе Москвы. Об этом сообщается в пятницу на портале столичного градоначальника.

"Креативный кластер расширит арт-пространство "Винзавода", проектом предусмотрена реконструкция трех существующих строений на территории центра современного искусства. Их площадь будет увеличена, и здания получат новую жизнь: в них смогут проводить различные выставки, ярмарки и другие массовые мероприятия, которые разнообразят культурную жизнь москвичей и гостей столицы", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Сейчас "Винзавод" - это совокупность мультиформатных пространств разного назначения. Здесь проходят выставки, крупные мероприятия, театральные постановки. Здания будущего креативного кластера будут расположены по адресам: 4-й Сыромятнический переулок, дом 1/8, строения 12, 14, 18; дом 1, строение 3; Мрузовский переулок, дом 12а.

"Площадь самого крупного здания кластера составит 42 тыс. кв. м. Еще одно строение суммарно займет 1,2 тыс. кв. м, также запроектировано здание площадью 3,8 тыс. кв. м", - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Помимо пространств для массовых мероприятий, на территории кластера могут открыться магазины и кофейни, различные студии и мастерские.