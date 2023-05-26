Суд 2 июня рассмотрит иск Максима Галкина с просьбой снять с него статус иноагента

Минюст включил телеведущего в этот список в сентябре 2022 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 2 июня рассмотрит иск телеведущего Максима Галкина к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Заседание по иску Галкина М. А. к Минюсту РФ назначено на 2 июня в 10:30 мск", - сказала представитель суда.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список физических лиц - иноагентов. В обосновании этого решения в отношении артиста указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина. Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. В начале января в интернете было опубликовано видео с концерта в Дубае, на котором Галкин произносит лозунг украинских националистов.