26 мая, 08:55

Суд 2 июня рассмотрит иск Максима Галкина с просьбой снять с него статус иноагента

Минюст включил телеведущего в этот список в сентябре 2022 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 2 июня рассмотрит иск телеведущего Максима Галкина к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

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"Заседание по иску Галкина М. А. к Минюсту РФ назначено на 2 июня в 10:30 мск", - сказала представитель суда.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список физических лиц - иноагентов. В обосновании этого решения в отношении артиста указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина. Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. В начале января в интернете было опубликовано видео с концерта в Дубае, на котором Галкин произносит лозунг украинских националистов. 

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