Первый детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине откроют летом

Учреждение рассчитано на 250 мест

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый детский сад появится в микрорайоне Дубки в городском округе Ступино в июне, он рассчитан на 250 мест. Об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сдадим садик уже через месяц. Здесь почти все готово, осталось 5% - фасад доделать, оборудование подключить, провести озеленение. Мы строим каждый год порядка 50 школ и детских садов. К 1 сентября в 18 городских округах откроем 27 школ и еще 26 садиков сдадим до конца года", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что детский сад рассчитан на 250 мест. Ранее в микрорайоне отсутствовало учреждение для детей дошкольного возраста. Ближайшие детские сады располагаются в 15-20 минутах пешком, к тому же они переполнены. Открытие садика позволит их разгрузить.

"У нас порядка 160 человек находятся в очереди, они уже на 100% попадут сюда. Остальных 90 детишек переведем из других садиков, которые перегружены. <...> Педагогический состав в наш детсад уже набран, был конкурсный отбор, в среднем два человека на место. Мы просматривали резюме, лично общались. Кроме того, будем переводить сюда воспитателей из других детсадов", - процитировали замдиректора по дошкольным отделениям СОШ №9 Галину Наухацкую.

Она также рассказала, что в детском саду будут предусмотрены разные программы образования. Здесь откроется центр раннего развития, начнет апробироваться программа физического воспитания детей, а также реализовываться региональный проект "Предшкола: стандарт детского сада".