Путин направил приветствие участникам Невского международного экологического конгресса

Как отметил президент, в России вопросы защиты окружающей среды являются общенациональным приоритетом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вопросы защиты окружающей среды и рационального природопользования находятся в числе значимых общенациональных приоритетов в России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Невского международного экологического конгресса.

"Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное - на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов", - указывается в послании главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин отметил, что для достижения этих целей успешно реализуется национальный проект "Экология" и входящие в него федеральные программы, а в регионах проводится все больше экологических акций. "Такой комплексный творческий подход способствует повышению экологической культуры в обществе, среди молодежи. Отмечу, мы рады поделиться с зарубежными коллегами своим позитивным опытом и внимательно изучить их наработки в этой сфере", - указывает в приветствии президента.

Глава государства выразил уверенность, что конгресс пройдет на высоком организационном уровне, будет содействовать объединению усилий власти, институтов гражданского общества, всех неравнодушных людей в деле защиты природы и сохранения ее уникальных богатств.

X Невский международный экологический конгресс проходит 25-26 мая в Санкт-Петербурге. Цель мероприятия - содействие формированию международной системы экологической безопасности, гармонизация законодательства стран, повышение экологического воспитания населения и продвижение идей здорового образа жизни.